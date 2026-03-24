Gold Rate Today: सोने-चांदी में जारी है गिरावट, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में जानिए 22, 24, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,39,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,36,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,24,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,13,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 89,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।