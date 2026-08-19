Gold Rate Today: सोने के भाव टूटे, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट बुधवार सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर 920 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 850 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 690 रुपये की गिरावट के साथ 1,16,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।