SSY Calculator: सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 5000 रुपये जमा करें, तो बन सकता है 28 लाख का फंड, बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्चे में मिलेगी मदद

SSY में मैच्योरिटी पीरियड 21 साल होता है, लेकिन इसमें पैसा सिर्फ 15 साल ही जमा करना होता है। 16 वें साल से लेकर 21 वे साल तक कोई राशि जमा नहीं करनी होती। इस दौरान भी सरकार द्वारा खाते में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। ऐसे में मान लीजिए माता-पिता हर महीने 5,000 रुपये SSY में जमा करते हैं। इस हिसाब से साल भर में 60,000 रुपये जमा होंगे। अगर 15 साल तक इसी तरह निवेश किया जाए, तो कुल जमा रकम 9 लाख रुपये होगी। अगर पूरे समय ब्याज दर 8.2 फीसदी ही रहती है, तो मैच्योरिटी पर करीब 27,71,031 रुपये का फंड बन सकता है। इसमें करीब 18,71,031 रुपये ब्याज से जुड़ी रकम होगी।