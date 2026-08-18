Jio-Airtel यूजर्स को लग सकता है झटका, रिचार्ज प्लान 10 से 12% महंगे करने की तैयारी, एक्सिस कैपिटल का दावा

टेलीकॉम सेक्टर की सबसे मुश्किल में चल रही वोडाफोन आइडिया में 2018 में हुए मर्जर के बाद पहली बार ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। कंपनी अपने 4G नेटवर्क में नया पैसा लगा रही है, जिससे डेटा इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। मल्होत्रा ने बताया कि प्रमोटरों से मिली नई पूंजी और सरकारी बकाया (AGR) से जुड़े घटनाक्रम कंपनी को नया कर्ज लेने और नेटवर्क बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, वोडाफोन आमतौर पर एयरटेल के दाम बढ़ाने के फैसले को कॉपी करती रही है, लेकिन इस बार वह ज्यादा सावधानी बरत सकती है क्योंकि उसके ग्राहक कीमत बढ़ने से जल्दी नाराज हो जाते हैं।