IT Stocks में बिकवाली से टूटा बाजार, सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर हुआ बंद, जानिए कहां आई तेजी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 1.93 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.42 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.01 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.77 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.61 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.23 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.40 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स बैंक में 0.22 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.05 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.41 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.20 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 0.08 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.30 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।