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IT Stocks में बिकवाली से टूटा बाजार, सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर हुआ बंद, जानिए कहां आई तेजी

Stock Market Today 18th August: बाजार में आज सबसे अधिक बिकवाली आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर में दर्ज हुई है। एफएमसीजी, फाइनेंशियल, मेटल और बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Aug 18, 2026

Stock Market Fall

शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंंद हुआ है। (PC: AI)

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.63 फीसदी या 492 अंक की गिरावट के साथ 77,235 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.55 फीसदी या 132 अंक की गिरावट के साथ 24,154 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 8 शेयर हरे निशान पर और 22 शेयर लाल निशान पर थे।

IT शेयरों सबसे अधिक गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी आईटी में 1.93 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.42 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.01 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.77 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.61 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.23 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.40 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स बैंक में 0.22 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.05 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.41 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.20 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 0.08 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.30 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
एक्सिस बैंक1,243.001.28%
मैक्स हेल्थकेयर1,014.401.07%
महिंद्रा एंड महिंद्रा3,421.500.92%
ग्रेसिम3,278.700.87%
पावर ग्रिड268.000.70%
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,322.000.46%
बजाज फाइनेंस1,094.300.46%
ओएनजीसी239.500.42%
बजाज फिनसर्व2,011.200.31%
एनटीपीसी337.100.03%

निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
टीएमपीवी322.80-2.24%
एशियन पेंट्स2,628.40-2.20%
इंफोसिस1,115.00-2.18%
विप्रो178.06-2.11%
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,298.00-2.04%
भारती एयरटेल1,934.20-1.78%
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज245.80-1.58%
अल्ट्राटेक सीमेंट11,499.00-1.56%
टीसीएस2,280.00-1.44%
कोटक बैंक387.65-1.29%
श्रीराम फाइनेंस1,108.40-1.21%
टेक महिंद्रा1,592.00-1.12%
आईटीसी270.00-1.12%
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज1,178.80-1.11%
इंडिगो5,220.00-1.05%
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स1,061.60-1.03%
हिंदुस्तान यूनिलीवर2,035.00-0.97%

निफ्टी नेक्स्ट-50 के इन शेयरों में आई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
बॉश लिमिटेड48,730.003.75%
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स4,971.001.45%
सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया20,280.001.40%
संवर्धन मदरसन170.401.39%
वरुण बेवरेजेज439.301.26%
डिविस लैबोरेटरीज8,588.001.26%
टाटा कैपिटल363.651.22%
अदानी पावर205.580.99%
अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस1,603.000.87%
गेल (इंडिया)173.500.81%
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स5,099.000.79%
श्री सीमेंट24,725.000.77%
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स2,587.000.67%
सीमेंस3,957.000.36%
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स931.000.32%

निफ्टी नेक्स्ट-50 के इन शेयरों में आई गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव
लोढ़ा डेवलपर्स1,211.10-3.42%
एलएंडटी4,562.20-2.93%
वेदांता264.00-2.11%
भारत पेट्रोलियम310.30-2.01%
कमिंस इंडिया5,350.00-1.83%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया185.50-1.80%
हिंदुस्तान जिंक558.00-1.67%
यूनाइटेड स्पिरिट्स1,520.90-1.56%
केनरा बैंक129.10-1.53%
एबीबी इंडिया7,546.00-1.49%
अदानी ग्रीन एनर्जी1,308.00-1.48%
जाइडस लाइफसाइंसेज1,115.60-1.41%
जेएसडब्ल्यू स्टील1,101.50-1.31%
बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट11,254.00-1.10%
आईआरएफसी86.11-1.08%
बैंक ऑफ बड़ौदा244.00-1.03%

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

18 Aug 2026 04:05 pm

Published on:

18 Aug 2026 04:05 pm

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