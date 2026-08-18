Milky Mist Share Price 18th August: IPO में पैसा लगाने वालों को पहले ही दिन 30% का मुनाफा, बेचे या होल्ड करें, जानें एक्सपर्ट की राय

Milky Mist Dairy Food के शेयरों ने मंगलवार, 18 अगस्त को शेयर बाजार में मजबूत एंट्री ली है। 140 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी का शेयर NSE और BSE पर 165 रुपये पर लिस्ट हुआ। यानी आईपीओ में शेयर पाने वाले निवेशकों को लिस्टिंग के साथ ही करीब 17.8% का फायदा हुआ। खास बात यह है कि लिस्ट होते ही यह शेयर 10 फीसदी के अपर सर्किट में चला गया। इससे शेयर सुबह 11 बजे 16.45 रुपये बढ़कर 181.45 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इसके साथ ही आईपीओ में पैसा लगाने वालों को कुल 29.61 फीसदी का फायदा होता दिखा है।