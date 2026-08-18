Gold Rate Today 18th August: क्रूड ऑयल में उछाल से टूट गए सोने के वायदा भाव, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए दाम

अमेरिका-ईरान के बीच कोई बातचीत न होने से कच्चा तेल 90 डॉलर के पार जा पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड मंगलवार सुबह 91.52 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा है। कच्चे तेल में इस तेजी से महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व और दुनिया के दूसरे बड़े केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की आशंका भी बढ़ गई है। उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों पर दबाव डालती हैं। उच्च ब्याज दरों की स्थिति में निवेशक बिना ब्याज वाले एसेट सोने से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड जैसे ब्याज देने वाले एसेट्स में पैसा लगाने लगते हैं। यही कारण है कि आज सोने में मुनाफावसूली दिखी और भाव गिर गए।