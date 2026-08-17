24 Carat Gold Rate: सोने में आई तेजी, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में तेजी आई है। (PC: AI)
22 Carat Gold Rate: सोने की कीमतों में आज सोमवार को बढ़त देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम 4 बजे 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.50 फीसदी या 778 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,284 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 0.75 फीसदी या 1769 रुपये की बढ़त के साथ 2,37,693 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को मॉर्निंग सेशन में 24 कैरेट सोने का रेट 1,54,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,50,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,37,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,24,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 99,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
|गोल्ड की शुद्धता
|हाजिर भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,54,070
|22 कैरेट
|₹1,50,370
|20 कैरेट
|₹1,37,120
|18 कैरेट
|₹1,24,790
|14 कैरेट
|₹99,370
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोमवार को 22 कैरेट गोल्ड 1,42,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
|ज्वैलर्स
|24 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट गोल्ड (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|₹1,55,670
|₹1,42,700
|-
|तनिष्क
|₹1,56,160
|₹1,43,150
|₹1,17,120
|जोयालुक्कास
|₹1,55,670
|₹1,42,700
|₹1,16,750
|कल्याण ज्वैलर्स
|-
|₹1,42,700
|-
तनिष्क आज सोमवार को 22 कैरेट गोल्ड 1,43,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,17,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,56,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास आज सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,42,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्ड 1,16,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स आज सोमवार को 22 कैरेट गोल्ड 1,42,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
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