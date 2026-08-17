24 Carat Gold Rate: सोने में आई तेजी, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए क्या हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

22 Carat Gold Rate: सोने की कीमतों में आज सोमवार को बढ़त देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार शाम 4 बजे 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 0.50 फीसदी या 778 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,284 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 0.75 फीसदी या 1769 रुपये की बढ़त के साथ 2,37,693 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।