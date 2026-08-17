पुरानी गाड़ियों को E20 पेट्रोल से हो रहा नुकसान, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- E10 पेट्रोल लाया जाए वापस

नागेश्वरन के मुताबिक, भारत में करीब 7.5 से 8 करोड़ दोपहिया वाहन ऐसे हैं, जिन्हें E10 पेट्रोल के हिसाब से तैयार किया गया था। यानी इन्हें बनाते समय 10 फीसदी तक एथेनॉल मिले पेट्रोल के इस्तेमाल को ध्यान में रखा गया था। अब देशभर में ई20 पेट्रोल लागू होने के बाद इन पुराने वाहनों के मालिकों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। मामला सिर्फ माइलेज कम होने तक सीमित नहीं है। ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल का असर गाड़ी के कुछ पुराने हिस्सों पर भी पड़ सकता है। खासकर पुराने वाहनों में लगे रबर सील और फ्यूल सिस्टम के दूसरे हिस्से ज्यादा एथेनॉल के लिए तैयार नहीं हो सकते। कार्बोरेटर वाले पुराने वाहन भी ई20 जैसे ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल के साथ परेशानी दे सकते हैं।