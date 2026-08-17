Shiprocket IPO Allotment Status: आपको मिला या नहीं कंपनी का शेयर, इस तरह मिनटों में करें चेक

ग्रे मार्केट में शिपरॉकेट के शेयर 32 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करते दिखे हैं। कंपनी ने आईपीओ के लिए अधिकतम कीमत 97 रुपये प्रति शेयर तय की थी। इस हिसाब से ग्रे मार्केट संकेत दे रहा है कि शेयर करीब 129 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। यानी आईपीओ की ऊपरी कीमत से लगभग 32 रुपये ज्यादा कीमत पर लिस्टिंग हो सकती है। प्रतिशत में देखें तो यह करीब 33 फीसदी के संभावित लिस्टिंग गेन का संकेत है। हालांकि, ग्रे मार्केट का प्रीमियम केवल एक संकेत होता है। शेयर बाजार में वास्तविक लिस्टिंग किस भाव पर होगी, यह बाजार की स्थिति और निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगा।