Gold Silver Price Today: डॉलर कमजोर हुआ तो उछल गए सोने के दाम, चांदी भी चढ़ी, एक्सपर्ट से जानिए आगे कहां जाएंगे भाव

Gold Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार, 17 अगस्त को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 530 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 500 रुपये बढ़कर 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 410 रुपये की बढ़त के साथ 1,16,910 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, चांदी का हाजिर भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिखाई दिया।