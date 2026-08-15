Credit Card का Minimum Due भरना कहीं आपको कर्ज के जाल में तो नहीं फंसा रहा?

मिनिमम अमाउंट ड्यू आमतौर पर कुल बकाया रकम का 5-10 फीसदी होता है। इसका मकसद यह है कि अगर ग्राहक पूरा क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भर पा रहा है, तो कम से कम इतनी रकम जमा करके भुगतान को डिफॉल्ट होने से बचा सके। ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) के MD और CEO भावेश जैन का कहना है कि मिनिमम पेमेंट करने का मतलब आम तौर पर यह होता है कि उस बिलिंग साइकल के लिए अकाउंट को मिस्ड पेमेंट के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन क्रेडिट-कार्ड अकाउंट पर बकाया राशि बनी रहती है।