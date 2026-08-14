Wealth Creation Journey: 10 लाख के पैकेज से 3.4 करोड़ रुपये सालाना इनकम तक का सफर, जानिए कैसे इस इंजीनियर ने बनाई 7.5 करोड़ की नेटवर्थ

इस शख्स ने अपनी मौजूदा संपत्ति का ब्यौरा भी पोस्ट में शेयर किया है। उसके मुताबिक, उसके पास मुंबई में तीन ऐसी प्रॉपर्टी हैं, जिनका पूरा भुगतान हो चुका है। इसके अलावा उसके पास करीब 700 ग्राम सोना है। इसमें फिजिकल गोल्ड के साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB भी शामिल हैं। उसने बताया कि करीब 30 लाख रुपये का निवेश शेयर मार्केट में भी है। अब उसका फोकस अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को और बढ़ाने पर है। यानी इस व्यक्ति की संपत्ति सिर्फ एक जगह नहीं है। रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी जैसे अलग-अलग एसेट में पैसा लगाया गया है।