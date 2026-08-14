Financial Freedom: आर्थिक आजादी चाहिए तो आज से अपनाएं ये 12 आदतें

पैसा बचाने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर बचाना किसलिए है। घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाना है, रिटायरमेंट की तैयारी करनी है या कोई बड़ा सपना पूरा करना है। लक्ष्य जितना साफ होगा, योजना बनाना उतना आसान होगा। अपने लक्ष्य के साथ रकम और समय सीमा भी तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 साल बाद घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपये चाहिए, तो हर महीने कितनी रकम बचानी और निवेश करनी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।