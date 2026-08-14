YouTube से कमाई शुरू करने से पहले जान लें टैक्स के ये नियम, ITR से लेकर GST तक समझें पूरा हिसाब

YouTube की कमाई पर टैक्स की गणना कैसे होगी इसके लिए सेखरी एक उदाहरण बताती हैं कि 42,000 डॉलर की AdSense कमाई को 93.50 रुपये की TT रेट पर बदलने पर रकम 39.27 लाख रुपये बनती है। इसमें 9 लाख रुपये की घरेलू स्पॉन्सरशिप जोड़ने पर कुल बिजनेस रिसीट्स 48.27 लाख रुपये हुए। 9.60 लाख रुपये के मान्य बिजनेस खर्च घटा दें, तो टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट 38.67 लाख रुपये रहा। अब वित्त वर्ष 2025-26 के न्यू-रिजीम स्लैब के तहत 38.67 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 7,40,100 रुपये बनता है। इसके अलावा, 4 फीसदी सेस के रूप में 29,604 रुपये और जुड़ेंगे, जिससे कुल टैक्स देनदारी 7,69,704 रुपये हो जाती है।