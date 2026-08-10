Credit Card Rules: क्या क्रेडिट कार्ड बंद कराने पर बकाया रकम से बच जाएंगे आप? जानिए क्या कहते हैं RBI के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध मिलने के बाद कार्ड जारी करने वाले संस्थान को इसे सात वर्किंग दिनों के भीतर बंद करना होता है, लेकिन खाते में कोई बकाया नहीं होना चाहिए। अगर बकाया रकम है तो बैंक को उसकी जानकारी ग्राहक को देनी होती है और बकाया चुकाने के बाद ही क्लोजर प्रक्रिया पूरी होती है। RBI के अनुसार, अगर बकाया नहीं होने के बावजूद बैंक सात वर्किंग दिनों के भीतर कार्ड बंद नहीं करता, तो देरी के हर कैलेंडर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना ग्राहक को चुकाया जाता है। कार्ड बंद होने के बाद बैंक को ईमेल या SMS जैसे माध्यम से इसकी पुष्टि भी करनी होती है। RBI ने कार्ड बंद कराने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराने की बात कही है, जैसे हेल्पलाइन, ईमेल, वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप।