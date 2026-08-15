बिना इंश्योरेंस के चल रहे 56% वाहन, ऐसी गाड़ी ने टक्कर मारी तो मुआवजा कौन देगा? जानें हादसे के बाद क्या करें

BMR लीगल के पार्टनर शांकी अग्रवाल कहते हैं कि दुर्घटना वाली जगह पर किसी भी तरह के जुबानी समझौते से बचना चाहिए। चोट लगने, मौत होने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन दुर्घटना या बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से जुड़े मामलों में पीड़ितों को FIR (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि मुआवजा देने के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इसलिए आम तौर पर ड्राइवर और रजिस्टर्ड मालिक के खिलाफ क्लेम किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 146 के तहत थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है और बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाना धारा 196 के तहत अपराध है।