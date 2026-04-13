13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Vehicle Insurance: क्या शोरूम से ही गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है जरूरी? बीमा खरीदते समय ऐसे बचाएं अपने पैसे

car insurance tips: गाड़ी खरीदने के बाद इंश्योरेंस खरीदना तो अनिवार्य होता है। लेकिन क्या यह शोरूम से खरीदना फायदेमंद हो सकता है या ऑनलाइन? इसके साथ ही शोरूम वाले किस तरह से आपको महंगा इंश्योरेंस देते है जान लीजिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 13, 2026

car insurance discount tips buy insurance showroom or online

गाड़ी के साथ शोरूम से बीमा लेना जरूरी नहीं। फोटो: AI

Car Insurance Claim: अक्सर लोग नई कार या बाइक लेते समय मॉडल और कलर चुनने में तो घंटों बिताते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के मामले में शोरूम वाले की बात पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते है। ग्राहकों को अक्सर 'ऑन-रोड' कीमत के नाम पर वह पॉलिसी थमा दी जाती है जिसमें डीलर का फायदा ज्यादा होता है। वाहन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही खरीदें।

क्या डीलर से ही बीमा लेना जरूरी है?… कानूनी तौर पर वाहन का बीमा होना जरूरी है, लेकिन उसे डीलर से ही खरीदना अनिवार्य नहीं है। डीलर अक्सर ग्राहकों को यह कहकर डराते हैं कि बाहर से बीमा लेने पर क्लेम मिलने में दिक्कत होगी या वारंटी खत्म हो जाएगी, जबकि यह पूरी तरह गलत है। सच तो यह भी है कि डीलर को पॉलिसी बेचने पर मोटा कमीशन मिलता है, इसलिए वे अपनी पॉलिसी पर जोर देते हैं।

पुराना बोनस भूल तो नहीं गए?

डीलरशिप पर अक्सर नो-क्लेम लबोनस की बात छिपाई जाती है। अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी पर कोई क्लेम नहीं लिया था, तो आप उस बोनस को अपनी नई गाड़ी के इंश्योरेंस में ट्रांसफर करा सकते हैं। इससे आपको प्रीमियम पर 20% से 50% तक की बड़ी छूट मिल सकती है। यह बोनस ड्राइवर का होता है, गाड़ी का नहीं।

प्रीमियम कम दिखाने के पीछे क्या खेल है?

कई बार डीलर की पॉलिसी सस्ती लगती है, लेकिन इसके लिए वे आइडीवी (इंश्योर्ड डेक्लेयर्ड वैल्यू) यानी वाहन की कीमत कम कर देते हैं। अगर गाड़ी चोरी हो जाए या पूरी तरह डैमेज हो जाए, तो आपको बाजार मूल्य से बहुत कम पैसा मिलेगा। इसके अलावा वे प्रीमियम घटाने के लिए जरूरी 'एड-ऑन्स' जैसे इंजन प्रोटेक्शन या कंज्यूमेबल्स कवर हटा देते हैं, जिसका खामियाजा यह है कि क्लेम के समय अपनी जेब से पैसा भुगतना करना पड़ता है।

ऑनलाइन बीमा मिल सकता है सस्ता

पॉलिसी लेते समय सिर्फ कीमत नहीं देखें, बल्कि यह देखें कि उसमें आइडीवी कितनी है और क्या उसमें जीरो डेप्थ या इंजन कवर जैसे जरूरी फायदे शामिल हैं या नहीं। ऑनलाइन बीमा लेने पर पॉलिसी 10% तक सस्ती मिल सकती है। क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस में कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए कंपनी कमीशन का पैसा सीधे ग्राहक को डिस्काउंट के तौर पर दे देती है. यह ऑफलाइन की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। इसके साथ ही आप एक ही स्क्रीन पर अलग-अलग कंपनियों के इंश्योरेंस की तुलना करके अपने लिए बेहतर प्लान चुन सकते हो।

ये भी पढ़ें

40 लाख की नौकरी गई तो घर की EMI चुकाने के लिए बना रैपिडो राइडर, इस IT प्रोफेशनल की कहानी हो रही वायरल
कारोबार
Oracle Lays Off 12,000: The Story of One Techie Reveals the Harsh Reality of the IT Sector

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 11:34 am

Hindi News / Business / Vehicle Insurance: क्या शोरूम से ही गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है जरूरी? बीमा खरीदते समय ऐसे बचाएं अपने पैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Crude Oil: होर्मुज पर US की धमकी से 100 डॉलर पार हुआ तेल, इधर HPCL, BPCL, IOC के शेयरों में हो रही भारी बिकवाली

Crude Oil Prices
कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान वार्ता फेल होने से सोने में आज जबरदस्त गिरावट, उधर हजारों रुपये सस्ती हो गई चांदी, जानिए ताजा भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Stock Market Today: भारतीय बाजार में भारी बिकवाली, सेंसक्स 1600 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

Share Market Fall
कारोबार

NPS Health Scheme: अब एनपीएस खाते से ही कटेगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए नए नियम

NPS
कारोबार

SIP फेल हो गई? बैंक चुपचाप काट लेता है जुर्माना और आपको पता भी नहीं चलता, इन बातों का ध्यान रखें निवेशक

SIP Bounce Charges
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.