Vehicle Insurance: क्या शोरूम से ही गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है जरूरी? बीमा खरीदते समय ऐसे बचाएं अपने पैसे

पॉलिसी लेते समय सिर्फ कीमत नहीं देखें, बल्कि यह देखें कि उसमें आइडीवी कितनी है और क्या उसमें जीरो डेप्थ या इंजन कवर जैसे जरूरी फायदे शामिल हैं या नहीं। ऑनलाइन बीमा लेने पर पॉलिसी 10% तक सस्ती मिल सकती है। क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस में कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए कंपनी कमीशन का पैसा सीधे ग्राहक को डिस्काउंट के तौर पर दे देती है. यह ऑफलाइन की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। इसके साथ ही आप एक ही स्क्रीन पर अलग-अलग कंपनियों के इंश्योरेंस की तुलना करके अपने लिए बेहतर प्लान चुन सकते हो।