Crude Oil हुआ महंगा, 90 डॉलर के करीब पहुंचे भाव, जानिए देश में आज पेट्रोल-डीजल के रेट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, AMP के चीफ इकोनॉमिस्ट शेन ओलिवर का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बाधा का अभी तक कोई हल नहीं निकला है, ऐसे में अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमतें 70 से 100 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में बनी रह सकती है। उनका मानना है कि ईरान कीमतों को 70 डॉलर से नीचे नहीं जाने देगा। वहीं, अगर कीमतें 100 डॉलर से ऊपर जाएंगी, तो अमेरिका हालात को शांत करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई स्थायी शांति समझौता नहीं होगा। मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई सामान्य स्तर से 10 से 15 फीसदी कम बनी रहेगी। साथ ही जैसे-जैसे भंडार कम होंगे, तेल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा।