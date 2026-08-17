Why Share Market Fall Today: शेयर बाजार में आज क्यों देखी जा रही गिरावट? सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा टूटा, IT शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली

जियोजित इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, शॉर्ट टर्म में निफ्टी 24,000 से 24,600 के दायरे में रह सकता है। बाजार को इस रेंज से बाहर निकालने के लिए किसी बड़े नए ट्रिगर की जरूरत होगी। उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमत के करीब 89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचना और मिडिल ईस्ट में संकट का तुरंत समाधान नजर नहीं आना बाजार की तेजी पर लगाम लगा सकता है। इसके अलावा बड़े IT और बैंकिंग शेयरों का कमजोर प्रदर्शन भी निफ्टी पर दबाव बनाए हुए है। विजयकुमार के मुताबिक, निवेशकों को केवल निफ्टी-50 तक सीमित रहने के बजाय मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी चुनिंदा मौकों पर नजर रखनी चाहिए। पहली तिमाही के नतीजों के दौरान इन कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी इनके मजबूत बने रहने की उम्मीद है।