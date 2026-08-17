Dhoot Transmission IPO: लिस्टिंग पर शेयर ने दिया GMP से ज्यादा मुनाफा, 38% प्रीमियम पर हुआ डेब्यू, अब दिख रही मुनाफावसूली

Dhoot Transmission Share Listing Price: ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी धूत ट्रांसमिशन (Dhoot Transmission) के शेयर ने सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत की। NSE पर शेयर 1,200 रुपये और BSE पर 1,193.80 रुपये पर लिस्ट हुआ। यानी शेयर IPO के ऊपरी भाव 871 रुपये के मुकाबले NSE पर करीब 37.77 फीसदी और BSE पर 37.06 फीसदी की बढ़त के साथ शेयर बाजार में उतरा। यह आईपीओ 74.21 गुना सब्सक्राइब किया गया था।