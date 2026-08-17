WhatsApp पर PAN और Aadhaar भेजना पड़ सकता है बहुत भारी, जानिए कैसे शेयर करें ऐसे डॉक्यूमेंट्स

KYC Document Security: अगर कोई लोन एजेंट, प्रॉपर्टी ब्रोकर या होटल कर्मचारी आपसे PAN Card, Aadhaar Card या बैंक स्टेटमेंट WhatsApp पर भेजने को कहता है, तो आप तुरंत दस्तावेज भेज देते है। ऐसे में कुछ समय रुककर सोचना जरूरी है कि कहीं इससे धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क हमेशा यह नहीं होता कि कोई जानबूझकर आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करेगा। दरअसल, ये दस्तावेज किसी व्यक्ति के फोन, लैपटॉप या क्लाउड बैकअप में सेव हो सकते हैं। बाद में फोन या अकाउंट हैक होने पर आपकी निजी और वित्तीय जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है। आइए जानते हैं इससे बचने के उपाय क्या हैं और कैसे अपने दस्तावेजों को शेयर किया जाए।