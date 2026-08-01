PM Kisan की 24 वीं किस्त से पहले जरूर निपटा लें ये 5 काम वरना अटक जाएगा आपका पैसा

PM Kisan Yojana: किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना पर नया अपडेट दिया है। सरकार ने इसे अगले पांच साल (2026-27 से 2030-31 तक) तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही किसानों को PM-किसान की 23 वीं किस्त के बाद अब 24 वीं किस्त का इंतजार है। इसके अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने अभी कोई पक्की तारीख तय नहीं की है। लेकिन नई किस्त का पैसा खाते में आए, इससे पहले किसानों को कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, वरना 2,000 रुपये की राशि अटक सकती है।