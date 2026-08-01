Inflation in India: टूथपेस्ट, नमक, पेंट और टायर समेत कई चीजें हो सकती हैं महंगी, जानिए क्यों कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहीं कंपनियां

वित्त मंत्रालय का कहना है कि महंगाई अब सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं रही। वैश्विक स्तर पर ईंधन महंगा होने और मौसम की अनिश्चितता का असर दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं पर भी दिखने लगा है। आरबीआई ने संकेत दिया है कि अगर महंगाई का दबाव ज्यादा व्यापक हुआ, तो नीतिगत स्तर पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। माना जा रहा है कि 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में भी रेपो रेट को स्थिर रखा जा सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आगे का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि कच्चे तेल की कीमतें कितनी अधिक रहती हैं और मानसून का असर खरीफ फसलों पर कितना पड़ता है।