Income Tax: पति अगर Wife के बैंक अकाउंट में पैसा डाले, तो क्या पत्नी को देना होगा टैक्स? जानिए क्या कहता है ITAT का फैसला

इस मामले में ITAT के सामने जयेंद्र नवाले ने अपने आय का रिकॉर्ड रखा। TaxGuru की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करीब 91.74 लाख रुपये की रकम सेल्स के तौर पर दिखाई गई थी। जयेंद्र ने इसे सोसायटी से मिली कमीशन आय बताया था। उन्होंने कटौतियों के बाद करीब 93.67 लाख रुपये की कुल आय घोषित की थी। यानी जिस रकम को पत्नी के खाते में जमा किए जाने पर बिना हिसाब किताब का पैसा बताया गया था, उससे पहले पति की घोषित आय का रिकॉर्ड मौजूद था। इससे ITAT ने देखा कि जयेंद्र के पास पत्नी को 71.56 लाख रुपये देने की क्षमता थी। ऐसे में ट्रिब्यूनल के अनुसार, एक ही रकम को पति की घोषित और टैक्स की गई आय से जोड़ने के बाद उसे पत्नी के हाथ में फिर से देने पर बिना हिसाब किताब कि रकम मानकर टैक्स लगाना उचित नहीं है।