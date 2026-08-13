क्या बढ़ने वाले हैं मोबाइल रिचार्ज के दाम? Airtel ने बंद किया ये पॉपुलर प्लान, अब ग्राहकों की जेब पर बढ़ेगा 50 रुपये का अतिरिक्त भार

एयरटेल का यह कदम ग्राहकों को ज्यादा कीमत वाले प्लान की तरफ ले जाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियां पिछले कुछ समय से सीधे टैरिफ बढ़ाने के बजाय ग्राहकों को महंगे प्लान पर अपग्रेड कराने की कोशिश कर रही हैं। एयरटेल का लक्ष्य एवरेज रेवेन्यू पर यूजर' (ARPU) यानी हर ग्राहक से होने वाली औसत कमाई बढ़ाना है। कंपनी ने जुलाई 2024 के बाद बड़े स्तर पर टैरिफ नहीं बढ़ाया है। ऐसे में प्लान्स की कीमतों और विकल्पों में बदलाव के जरिए कमाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।