ChatGPT Server Down: चैटजीपीटी की सेवाएं ठप होने से यूजर्स परेशान! मिनटों में बढ़ीं शिकायतें, वैश्विक स्तर पर सेवाएं प्रभावित

OpenAI ने अपने आधिकारिक स्टेटस पेज पर सर्विस में आई तकनीकी समस्या को स्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी मामले की जांच कर रही है। कंपनी के अनुसार, "हमारी कुछ सेवाओं में फिलहाल तकनीकी समस्या आ रही है। इसे जल्द से जल्द दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और सेवाओं की बहाली पर लगातार नजर रखी जा रही है।" हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि समस्या किस वजह से हुई और सेवाएं पूरी तरह सामान्य होने में कितना समय लगेगा।