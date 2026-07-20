Google Pixel 11a की लॉन्च से पहले बढ़ी चर्चा, सामने आए संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Google Pixel 11a के संभावित स्पेसिफिकेशंस। फोटो-Ai
Google Pixel 11a: Google अपने अगले किफायती A-सीरीज स्मार्टफोन Google Pixel 11a को लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फोन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक नई लीक में इसके कई अहम फीचर्स सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Pixel 11a में नई Tensor G6 चिप, 120Hz डिस्प्ले, दमदार बैटरी और बेहतर फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन से जुड़ी अब तक सामने आई सभी संभावित जानकारियां।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Google अपनी Pixel 11 सीरीज को अगस्त 2026 के आसपास पेश कर सकता है। वहीं, किफायती Pixel 11a को मार्च 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
टिपस्टर MysteryLupin (Mystery Leaks) द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, Pixel 11a का इंटरनल कोडनेम 'Formosan' है। यह स्मार्टफोन Google के नए Tensor G6 SoC प्रोसेसर के साथ आ सकता है, जिसे इसी डिवाइस के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा फोन में Titan M3 सिक्योरिटी चिप भी मिल सकती है, जो डिवाइस की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।
लीक के मुताबिक, Pixel 11a में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1080×2424 पिक्सल होगा।
-120Hz रिफ्रेश रेट
-2,250 निट्स HDR ब्राइटनेस
-3,350 निट्स पीक ब्राइटनेस
अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो Pixel 11a की स्क्रीन पिछले Pixel A-सीरीज मॉडल्स की तुलना में अधिक ब्राइट होगी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Pixel 11a में इस बार Samsung Exynos मॉडेम की जगह MediaTek M90 मॉडेम दिया जा सकता है। इससे नेटवर्क स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी और थर्मल मैनेजमेंट में सुधार देखने को मिल सकता है।
लीक के अनुसार, Pixel 11a में नया फ्रंट कैमरा सेंसर दिया जा सकता है, जिसे इंटरनली 'Dokkaebi' नाम दिया गया है। इससे
-बेहतर सेल्फी क्वालिटी
-वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस में सुधार
मिलने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल रियर कैमरा सेटअप की जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि Google इस बार भी कैमरा पर खास फोकस रख सकता है।
संभावित स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, Pixel 11a में:
-8GB RAM
-4,870mAh बैटरी दी जा सकती है।
-Obsidian (ब्लैक)
-Olive (ग्रीन)
-Frost (पर्पल)
-Fog (सिल्वर)
ध्यान देने वाली बात यह है कि Pixel 11a से जुड़ी सभी जानकारियां फिलहाल लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। Google ने अभी तक फोन के फीचर्स, कीमत या लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में लॉन्च तक स्पेसिफिकेशंस में बदलाव भी संभव है।
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