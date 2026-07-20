Google Pixel 11a की लॉन्च से पहले बढ़ी चर्चा, सामने आए संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Google Pixel 11a: Google अपने अगले किफायती A-सीरीज स्मार्टफोन Google Pixel 11a को लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फोन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक नई लीक में इसके कई अहम फीचर्स सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Pixel 11a में नई Tensor G6 चिप, 120Hz डिस्प्ले, दमदार बैटरी और बेहतर फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन से जुड़ी अब तक सामने आई सभी संभावित जानकारियां।