20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Google Pixel 11a की लॉन्च से पहले बढ़ी चर्चा, सामने आए संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Google Pixel 11a के संभावित स्पेसिफिकेशंस लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में Tensor G6 चिपसेट, 6.3 इंच 120Hz डिस्प्ले, 4,870mAh बैटरी, नया फ्रंट कैमरा और 8GB RAM मिल सकती है। हालांकि, Google ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट या फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Jul 20, 2026

google pixel 11a buzz increases ahead of launch potential specifications and features revealed

Google Pixel 11a के संभावित स्पेसिफिकेशंस। फोटो-Ai

Google Pixel 11a: Google अपने अगले किफायती A-सीरीज स्मार्टफोन Google Pixel 11a को लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस फोन का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक नई लीक में इसके कई अहम फीचर्स सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Pixel 11a में नई Tensor G6 चिप, 120Hz डिस्प्ले, दमदार बैटरी और बेहतर फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन से जुड़ी अब तक सामने आई सभी संभावित जानकारियां।

Google Pixel 11a कब होगा लॉन्च?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Google अपनी Pixel 11 सीरीज को अगस्त 2026 के आसपास पेश कर सकता है। वहीं, किफायती Pixel 11a को मार्च 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

Tensor G6 चिपसेट के साथ आ सकता है Pixel 11a

टिपस्टर MysteryLupin (Mystery Leaks) द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, Pixel 11a का इंटरनल कोडनेम 'Formosan' है। यह स्मार्टफोन Google के नए Tensor G6 SoC प्रोसेसर के साथ आ सकता है, जिसे इसी डिवाइस के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा फोन में Titan M3 सिक्योरिटी चिप भी मिल सकती है, जो डिवाइस की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

120Hz डिस्प्ले और पहले से ज्यादा ब्राइट स्क्रीन

लीक के मुताबिक, Pixel 11a में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1080×2424 पिक्सल होगा।

संभावित डिस्प्ले फीचर्स:

-120Hz रिफ्रेश रेट

-2,250 निट्स HDR ब्राइटनेस

-3,350 निट्स पीक ब्राइटनेस

अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो Pixel 11a की स्क्रीन पिछले Pixel A-सीरीज मॉडल्स की तुलना में अधिक ब्राइट होगी।

MediaTek M90 मॉडेम मिलने की उम्मीद

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Pixel 11a में इस बार Samsung Exynos मॉडेम की जगह MediaTek M90 मॉडेम दिया जा सकता है। इससे नेटवर्क स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी और थर्मल मैनेजमेंट में सुधार देखने को मिल सकता है।

कैमरे में हो सकता है बड़ा बदलाव

लीक के अनुसार, Pixel 11a में नया फ्रंट कैमरा सेंसर दिया जा सकता है, जिसे इंटरनली 'Dokkaebi' नाम दिया गया है। इससे

-बेहतर सेल्फी क्वालिटी

-वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस में सुधार

मिलने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल रियर कैमरा सेटअप की जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि Google इस बार भी कैमरा पर खास फोकस रख सकता है।

RAM, बैटरी और कलर ऑप्शन

संभावित स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, Pixel 11a में:

-8GB RAM

-4,870mAh बैटरी दी जा सकती है।

फोन चार रंगों में लॉन्च हो सकता है:

-Obsidian (ब्लैक)

-Olive (ग्रीन)

-Frost (पर्पल)

-Fog (सिल्वर)

फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

ध्यान देने वाली बात यह है कि Pixel 11a से जुड़ी सभी जानकारियां फिलहाल लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। Google ने अभी तक फोन के फीचर्स, कीमत या लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में लॉन्च तक स्पेसिफिकेशंस में बदलाव भी संभव है।

नया फोन खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? Samsung, Vivo और Poco की नई कीमतें जानकर बदल सकता है प्लान

ये भी पढ़ें
samsung vivo poco smartphone price hike july 2026 new mobile prices

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

20 Jul 2026 02:02 pm

Published on:

20 Jul 2026 02:02 pm

Hindi News / Technology / Google Pixel 11a की लॉन्च से पहले बढ़ी चर्चा, सामने आए संभावित स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Google Pixel 11 का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म! नया Pixel Glow फीचर इस बार कर सकता है बड़ा कमाल

google pixel 11 launch date pixel glow feature made by google event
टेक्नोलॉजी

नया फोन खरीदने की कर रहे हैं तैयारी? Samsung, Vivo और Poco की नई कीमतें जानकर बदल सकता है प्लान

samsung vivo poco smartphone price hike july 2026 new mobile prices
टेक्नोलॉजी

भारतीय बाजार में Motorola ला रहा है नया स्मार्टफोन! लॉन्च डेट से लेकर फीचर्स तक, जानिए पूरी डिटेल्स

motorola edge 70 max india launch date features specifications snapdragon 8 gen 5
टेक्नोलॉजी

इंस्टाग्राम-फेसबुक के लत लगाने वाले फीचर्स बदलें, वरना पड़ेगा भारी! भारत के बाद EU की मेटा को सख्त चेतावनी

Meta Instagram Facebook
राष्ट्रीय

AI Models Income: न छुट्टी, न बीमारी, न कोई स्कैंडल… बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा कमा रहे ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, छह अरब डॉलर का बाजार

Virtual Influencer Market
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.