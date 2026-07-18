Google Pixel 11 का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म! नया Pixel Glow फीचर इस बार कर सकता है बड़ा कमाल

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Pixel 11 सीरीज में Samsung M16 OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा आगामी स्मार्टफोन्स में Google का नया Tensor G6 चिपसेट मिलने की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल कंपनी ने Pixel Glow के फीचर्स, कैमरा स्पेसिफिकेशंस और अन्य हार्डवेयर से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। इन सभी डिटेल्स का खुलासा 12 अगस्त को होने वाले लॉन्च इवेंट में किया जा सकता है।