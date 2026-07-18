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Google Pixel 11 का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म! नया Pixel Glow फीचर इस बार कर सकता है बड़ा कमाल

Google Pixel 11: Google 12 अगस्त को होने वाले Made by Google इवेंट में Pixel 11 सीरीज लॉन्च कर सकता है। नई सीरीज में Pixel Glow नाम का नया विजुअल फीचर, Tensor G6 चिपसेट, Samsung M16 OLED डिस्प्ले और Pixel 11 Pro समेत कई मॉडल्स पेश किए जाने की संभावना है।
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 18, 2026

google pixel 11 launch date pixel glow feature made by google event

Google Pixel 11 का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म! फोटो सोर्स वीडियो ग्रैब x( @Ahmadansari2233)

Google Pixel 11: अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी Google अपनी नई Pixel 11 सीरीज को अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने पुष्टि की है कि आगामी स्मार्टफोन्स में Pixel Glow नाम का नया विजुअल फीचर दिया जाएगा। यह फीचर फोन के रियर पैनल पर कैमरा बार के साथ एक सर्कुलर एरिया में इंटीग्रेट किया गया है।

लाइट स्ट्रिप की जगह मिलेगा सर्कुलर Pixel Glow

Pixel Glow के लिए किसी लंबी लाइट स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कंपनी ने इसे कैमरा बार के पास मौजूद गोल आकार वाले हिस्से में शामिल किया है। यह स्थान आमतौर पर फ्लैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नए फीचर को फोन के डिजाइन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

Google Store पर दिखा गोल्डन कलर का स्मार्टफोन

Google Store के होमपेज पर जारी एक प्रमोशनल क्लिप में गोल्डन कलर का स्मार्टफोन दिखाई दिया है। इसी क्लिप में बताया गया है कि Pixel 11 सीरीज को 12 अगस्त को आयोजित होने वाले Made by Google इवेंट में पेश किया जाएगा।

टीजर में स्मार्टफोन के रियर पैनल पर Pixel Glow फीचर की झलक भी दिखाई गई है। एनिमेशन के दौरान यह सर्कुलर लाइट कई रंगों में चमकती नजर आती है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसका इस्तेमाल किन कार्यों के लिए होगा और यूजर्स को इसमें कितने कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे।

12 अगस्त से शुरू हो सकते हैं प्री-ऑर्डर

Google ने जानकारी दी है कि Pixel 11 सीरीज के प्री-ऑर्डर Made by Google इवेंट के बाद 12 अगस्त से शुरू किए जा सकते हैं। अमेरिका में Google Store पर Google Account के जरिए प्रमोशनल ईमेल के लिए साइन-अप करने वाले विजिटर्स को विशेष प्रमोशनल कोड भी दिया जाएगा।

यह कोड 15 जुलाई से 11 अगस्त के बीच उपलब्ध होगा। ग्राहक इसका इस्तेमाल 27 अगस्त तक Google Store से अनलॉक्ड Pixel 11 या Google Fi मॉडल खरीदने के लिए कर सकेंगे।

न्यूयॉर्क में आयोजित होगा Made by Google इवेंट

Made by Google इवेंट का आयोजन 12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया जा सकता है। इस इवेंट में Pixel 11 सीरीज के कई मॉडल पेश किए जाने की संभावना है। सीरीज में बेस Pixel 11 के अलावा Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी Pixel Watch 5 सीरीज को भी लॉन्च कर सकती है।

नए AI फीचर्स भी हो सकते हैं पेश

इवेंट में Google अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स से भी पर्दा उठा सकती है। कंपनी इन फीचर्स को Pixel 11 सीरीज के साथ जोड़कर पेश कर सकती है।

Samsung OLED डिस्प्ले और Tensor G6 चिपसेट की संभावना

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Pixel 11 सीरीज में Samsung M16 OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा आगामी स्मार्टफोन्स में Google का नया Tensor G6 चिपसेट मिलने की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल कंपनी ने Pixel Glow के फीचर्स, कैमरा स्पेसिफिकेशंस और अन्य हार्डवेयर से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। इन सभी डिटेल्स का खुलासा 12 अगस्त को होने वाले लॉन्च इवेंट में किया जा सकता है।

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Updated on:

18 Jul 2026 01:45 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:45 pm

Hindi News / Technology / Google Pixel 11 का इंतजार जल्द हो सकता है खत्म! नया Pixel Glow फीचर इस बार कर सकता है बड़ा कमाल

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