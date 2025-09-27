मशीन में छिपा पक्षपात : क्यों है नैतिक एआइ जेन जेड प्रोफेशनल्स के लिए कॅरियर सर्वाइवल स्किल ?





आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहा, यह हमारी आदत बन चुका है। आज यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है—भर्ती से लेकर न्यूज फीड, लोन अप्रूवल से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक, हर जगह एआइ का असर दिखता है। लेकिन जैसे-जैसे एआइ का दायरा बढ़ा, एक असहज सच्चाई सामने आई, यह इंसानी पक्षपात को न केवल दोहराता है, बल्कि कई बार और भी बढ़ा देता है। एआइ एंड बियोंड के को- फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा कहते हैं कि आइटी प्रोफेशनल्स के लिए, जो अभी नौकरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं, यह सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं बल्कि सवाईवल स्किल्स है। एआइ को समझना, उसे सवालों के घेरे में लेना और उसके साथ नैतिक रूप से काम करना यह तय करेगा कि भविष्य की नौकरी की दौड़ में कौन आगे बढ़ेगा।

कॅरियर की शुरुआत का मतलब सिर्फ तकनीकी स्किल नहीं

आज शुरुआती कॅरियर में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स साबित करना ही काफी नहीं है। इस दौर में, जहां एल्गोरिद्म आपके अवसरों और परिणामों को तय कर रहे हैं, वहां नैतिक निर्णय क्षमता और जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है।

इंसान-विशेष स्किल्स अपनाइए: नैतिकता, सहानुभूति और विवेक

एआइ रिपोर्ट बना सकता है, फैसले सुझा सकता है, लेकिन न्याय, नैतिक सोच और संदर्भ को सही से समझ नहीं पाता। यही वजह है कि कंपनियां ऐसे लोगों को ज्यादा महत्त्व दे रही हैं जो बायस को पहचान सकें, सहानुभूति के साथ फैसले लें और एआइ प्रक्रियाओं में नैतिक स्पष्टता ला सकें। यही मानवीय गुण जेन जेड प्रोफेशनल्स को अलग पहचान दिलाएंगे।

नैतिक एआइ को सीखने की निरंतर यात्रा मानें

एआइ बायस पर ज्ञान हर दिन बदलता है। जो टूल आज न्यूट्रल लगता है, वह कल भेदभावपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए जेन जेड को आजीवन सीखने की आदत डालनी होगी—सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि एआइ एथिक्स में भी। इसके लिए वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, या जिम्मेदार एआइ पर चल रही वैश्विक बहस से जुड़े रहना जरूरी है।



