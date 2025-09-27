Bareilly Violence Update: मौलाना तौकीर रजा कौन है? कांग्रेस के बाद सपा से भी रहा है नाता

इसके अलावा मामले में पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 2,000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाके का CCTV फुटेज भी पुलिस की टीम खंगाल रही है। DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली में बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर समेत 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।