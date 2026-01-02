वर्दी पर सजे सितारे और कालर बैंड, पीलीभीत कप्तान बने डीआईजी, बदायूं-शाहजहांपुर को सेलेक्शन ग्रेड

एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा और डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने खुद आगे बढ़कर अधिकारियों को रैंक बैज और कॉलर बैंड पहनाए और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। एक दिन पहले बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को भी रैंक बैज और कालर बैंड लगाकर सम्मानित किया गया था। पिपिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान का प्रतीक नहीं होती, बल्कि इसके साथ जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि तीनों अधिकारी अपने अनुभव, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के बल पर कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि यह दिन व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ रेंज के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रोन्नत पुलिस अधिकारी अब जिलों में जनता के बीच उत्साह, आत्मविश्वास और नई जिम्मेदारियों का सकारात्मक माहौल तैयार करें। नए सितारों के साथ तीनों अधिकारियों की यह पदोन्नति न सिर्फ उनकी अब तक की सेवाओं की पहचान है, बल्कि आने वाले समय में और बेहतर, सख्त व जवाबदेह पुलिसिंग की उम्मीद भी जगाती है।