अलविदा कल… बरेली की मस्जिदों में तैयारियां पूरी, जामा मस्जिद में 1:30, रजा मस्जिद में सबसे आखिर में अदा होगी नमाज

दोपहर 1:45 बजे घेर जाफर खान की मिजाई मस्जिद और रेलवे जंक्शन की नूरी मस्जिद में नमाज होगी। दो बजे दरगाह ताजुश्शरिया, दरगाह शाहदाना वली मस्जिद, बिहारीपुर की बीबी जी मस्जिद, सैलानी की हबीविया रजविया मस्जिद, करोलान की आला हजरत मस्जिद, रेती की नक्शबंदियान मस्जिद, गली नवावान की जन्नत मस्जिद, जखीरा की इमली वाली मस्जिद, चक महमूद की नूर-ए-नवी मस्जिद और श्यामगंज की कलंदर शाह मस्जिद में नमाज अदा होगी। इसके बाद 2:30 बजे सिविल लाइंस की नौमहला मस्जिद, तीन बजे खन्नू मोहल्ला की दादा मियां मस्जिद, 3:15 बजे कटरा मानराय की यतीमखाना मस्जिद और सबसे आखिर में 3:30 बजे दरगाह आला हजरत की रजा मस्जिद में अलविदा की नमाज होगी।