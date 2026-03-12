हिरासत की अफवाहों पर विराम… 15 मार्च को बरेली लौटेंगे काज़ी-उल-हिन्दुस्तान

खबर फैलते ही बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और महाराष्ट्र तक के अकीदतमंदों में बेचैनी बढ़ गई। कई लोग लगातार जानकारी लेने की कोशिश करते रहे। हालांकि बाद में सामने आया कि पुलिस की कार्रवाई केवल पूछताछ तक सीमित थी और किसी को औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया था। सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब में इन दिनों भीड़ और सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क रहती हैं। इसी वजह से इफ्तार कार्यक्रम में अचानक बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और औपचारिक पूछताछ की।