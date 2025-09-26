Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

आजम खान की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद चलेंगे सियासी चाल; क्या है आगे का प्लान?

Azam Khan Health Condition: आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। चेकअप के बाद वह अपनी सियासी चाल चलेंगे। जानिए, आगे का प्लान क्या है?

रामपुर

Harshul Mehra

Sep 26, 2025

Azam Khan Health Condition Update
आजम खान की तबीयत बिगड़ी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Azam Khan Health Condition: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी गई है। इस वजह से उन्हें उन्हें दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। गुरुवार को आजम खान का चेकअप हुआ।

आजम खान की तबीयत बिगड़ी

बता दें कि आजम खान की सेहत काफी समय से खराब चल रही है। सीतापुर जेल में भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जिसके चलते वह दवाइयां ले रहे थे। जमानत पर रिहा होकर वह रामपुर आए तो उनकी सेहत की जांच कराई जा रही है।

चेकअप के बाद रणनीति बताई जाएगी: आजम खान

जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा था कि पहले वह चेकअप कराएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बताई जाएगी। बुधवार की देर शाम वह अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर का कहना है कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गुरुवार को उनका चेकअप किया गया है। हालांकि, उनकी सेहत में सुधार बताया जा रहा है।

क्या है आगे का प्लान?

गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने के लिए 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। यह दौरा खासतौर पर मायावती की लखनऊ रैली से ठीक एक दिन पहले तय किया गया है। जानकार मान रहे हैं कि इस कदम के पीछे सपा की चुनावी रणनीति काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

आजम खान

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

Published on:

26 Sept 2025 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद चलेंगे सियासी चाल; क्या है आगे का प्लान?

