रामपुर

जेल में आजम खान को नहीं मिला बिस्तर और पलंग, तबीयत नासाज’, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे ने जताई चिंता

Azam khan News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान करीब डेढ़ महीने से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। आज उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने उनसे मुलाकात की।

रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 29, 2025

आजम खान से पत्नी तंजीम फातिमा ने की मुलाकात, PC- X

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान करीब डेढ़ महीने से रामपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। सोमवार को उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक के साथ जेल पहुंची। इस दौरान उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद परिवार ने आजम खान की सेहत और जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।

तबीयत में कोई सुधार नहीं

जेल से बाहर आने के बाद डॉ. तंजीम फातिमा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आजम खान की तबीयत वैसी ही बनी हुई है, कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "तबीयत नासाज है और उम्र तथा लंबे इलाज के कारण परिवार बेहद चिंतित है।" सुरक्षा कारणों से आजम खान बैरक में बंद हैं, जिससे उनकी स्थिति और चिंताजनक हो गई है।

जेल सुविधाओं पर बड़ा खुलासा

सुविधाओं के सवाल पर तंजीम फातिमा ने खुलासा किया कि आजम खान को जेल में शुरू से ही पलंग या बिस्तर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जब मीडिया ने फर्श पर सोने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह बैरक के अंदर नहीं गई थीं, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं कर सकतीं। परिवार लगातार जेल प्रशासन पर उचित इलाज और सुविधाएं न देने का आरोप लगाता रहा है।

बेटे अदीब ने जताया दुख

बड़े बेटे अदीब आजम ने पिता की स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'जेल तो जेल है, वहां अच्छा आदमी भी परेशान हो जाता है। हर इंसान वहां परेशान ही रहता है।' अदीब के चेहरे पर पिता की सेहत को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। मुलाकात थोड़ी देर तक चली, लेकिन परिवार की चिंता कम नहीं हुई।

अब्दुल्ला आजम से नहीं हुई मुलाकात

मीडिया ने जब छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम (जो इसी जेल में बंद हैं) के बारे में पूछा, तो तंजीम फातिमा ने स्पष्ट किया कि आज उनकी अब्दुल्ला से मुलाकात नहीं हो सकी।

29 Dec 2025 08:32 pm

रामपुर

उत्तर प्रदेश

