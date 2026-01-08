कौन हैं सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले क्यों आ रहा नाम; विवादों से पहले भी रह चुका नाता!

FIR के अनुसार, करीब 12:40 बजे जब पुलिसकर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की। ठीक उसी समय 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर एकत्र हो गया। इसके बाद समूह के लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। साथ ही पुलिस को नाकाबंदी करने से रोकने लगा। उपद्रवी तत्वों से कहा गया कि वे मौके पर इकट्ठा ना हों क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 (जो उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में लागू होती है) लागू थी। उन्हें जल्दी ही हट जाना चाहिए, लेकिन भीड़ वहां से हटने की बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई। भीड़ ने नारेबाजी तेज कर दी और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।