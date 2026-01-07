‘….मुसलमानों को देश से बाहर किया जाएगा!’, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला

वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ''किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट से छूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी पर गलत आरोप लगना चाहिए। इसी वजह से समय-सीमा 2 बार बढ़ाई गई है। अभी भी सभी के पास फॉर्म भरने का मौका है। अगर कोई व्यक्ति पहले चूक गया है, तो ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है, उसे जांचकर फॉर्म जमा किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी मतदाता वंचित नहीं रहेगा।''