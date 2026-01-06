6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP SIR Draft Voter List: 18 फीसदी वोटर्स के नाम कटे; सबसे ज्यादा कौन से जिले से? अब कितने मतदाता

UP SIR First Draft Voter List: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना है कि लगभग 18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। मतदाताओं की सहायता के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 06, 2026

sir latest update uttar pradesh first voter draft list released up sir draft roll 2026 live updates

SIR Update: उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। प्रतीकात्मक तस्वीर

UP SIR Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तृत जानकारी साझा की है।

18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया, ''राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। पहले चरण की प्रक्रिया के बाद करीब 2.89 करोड़ नाम, यानी लगभग 18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। 6 जनवरी से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं का नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म-6 या फॉर्म-7 भरकर आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7

आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। मतदाताओं की सहायता के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर भी संबंधित सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम सहयोग मिलने को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप आयोजित करने की योजना बनाई है। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी।

ऑनलाइन कैसे देखें ड्राफ्ट लिस्ट?

नीचे जानकारी को री-राइट करके टेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है:

स्टेपप्रक्रिया
स्टेप 1चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll पर जाएं
स्टेप 2राज्य और जिला चुनें
स्टेप 3संबंधित विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) का चयन करें
स्टेप 4अपना बूथ (Polling Booth) सेलेक्ट करें
स्टेप 5ड्राफ्ट मतदाता सूची डाउनलोड कर लें

सबसे ज्यादा लखनऊ से कटे नाम

ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार लखनऊ जिले में सबसे ज्यादा करीब 30 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटे हैं। पहले जहां जिले में 39,94,535 मतदाता दर्ज थे, अब यह संख्या घटकर 27,94,397 रह गई है।

इसी तरह बलरामपुर जिले में 25.98 प्रतिशत वोट कम हुए हैं। यहां पहले 15,83,027 मतदाता थे, जो अब घटकर 11,71,826 रह गए हैं। हापुड़ जिले में 22.30 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। यहां पहले 11,56,699 वोटर दर्ज थे, जो अब 8,98,796 रह गए हैं। वहीं संभल जिले में भी मतदाताओं की संख्या में 20.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें

‘कुल्हाड़ी से काटकर तीनों लाशें कुएं में फेंक दी हैं’, एक परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या; क्या है सनसनीखेज मामला?
प्रयागराज
three members of a family murdered in prayagraj with an axe over land dispute brutal crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 04:01 pm

Published on:

06 Jan 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP SIR Draft Voter List: 18 फीसदी वोटर्स के नाम कटे; सबसे ज्यादा कौन से जिले से? अब कितने मतदाता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

48 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, लखनऊ समेत 75 जिलों में ठंड और धूप का नया मिजाज

Weather Change (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, संपत्ति दान पर राहत, रोजगार नीति को मंजूरी, फर्जी विश्वविद्यालय पर सख्ती

कैबिनेट बैठक में योगी सरकार के बड़े फैसले, 14 में से 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी सरकार की इन 5 योजनाएं बदली लाखों जिंदगियां, महिलाओं से लेकर युवाओं तक को फायदा

Yogi Adityanath
लखनऊ

School Closed: शीतलहर का कहर, लखनऊ में कक्षा आठ तक स्कूल बंद, 9 से 12वीं की टाइमिंग बदली

शीतलहर और घने कोहरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता, लखनऊ में कक्षा 8 तक अवकाश, उच्च कक्षाओं का समय बदला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह संग केक कटिंग, शाहनवाज हुसैन ने दी खास बधाई

लखनऊ में धूमधाम से मना पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन, धनंजय सिंह के साथ काटा केक, शाहनवाज हुसैन ने दी विशेष बधाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.