प्रयागराज

‘कुल्हाड़ी से काटकर तीनों लाशें कुएं में फेंक दी हैं’, एक परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या; क्या है सनसनीखेज मामला?

Brutal Crime: आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि कुल्हाड़ी से काटकर तीनों लाशें कुएं में फेंक दी हैं। जानिए, एक ही परिवार के तीन लोगों की क्यों निर्मम हत्या कर दी गई?

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 06, 2026

three members of a family murdered in prayagraj with an axe over land dispute brutal crime news

जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के तीन लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। फोटो सोर्स-AI

Brutal Crime: प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में चल रहे झगड़े ने उत्तर प्रदेश में हिंसा का एक डरावना सिलसिला शुरू कर दिया, जहाँ एक आदमी ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई को गोली मार दी, अपने ही पिता, बहन और टीनएज भतीजी को किडनैप कर लिया, उनकी हत्या कर दी और जुर्म मिटाने के लिए उनकी लाशें एक कुएं में फेंक दीं।

एक परिवार के तीन सदस्य लापता

यह मामला तब सामने आया जब शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक परिवार के तीन सदस्य लापता हो गए, जिससे दहशत और शक पैदा हो गया। दो दिनों तक लगातार खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यह एक आम गायब होने से कहीं ज्यादा खतरनाक मामला है।

प्रयागराज में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या

यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के बड़े बेटे मुकेश पटेल ने जमीनी विवाद को लेकर अपने पिता राम सिंह और बहन साधना देवी के साथ भांजी आस्था की हत्या कर दी।

'तीनों को मारकर कुएं में लाशें फेंक दी'

सोमवार को क्राइम ब्रांच ने आरोपी मुकेश पटेल को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी ने कहा कि कुल्हाड़ी से मारकर तीनों की लाशें कुएं में फेंक दी हैं। घटना मऊआइमा थाना क्षेत्र के लोकपुर बिसानी गांव की बताई जा रही है।

मुकेश को हिरासत में लेकर पुलिस ने की पूछताछ

थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकापुर बिसानी में पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर घटित घटना के संबंध में पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने कहा, ''4 जनवरी को लोकपुर बिसानी निवासी मुकुंद पटेल ने अपने पिता, बहन और भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस संबंध में मुकुंद ने अपने बड़े भाई मुकेश पर किसी घटना को अंजाम देने की आशंका जताई थी। इस सूचना पर पुलिस ने सोमवार को मुकेश को हिरासत में लिया और पूछताछ की।

जमीन को लेकर पिता से चल रहा था बेटे का विवाद

पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि उसका पिता राम सिंह से विवाद चल रहा था। आरोपी ने बताया कि उसके पिता ने चार बीघा जमीन उसके छोटे भाई मुकुंद के नाम कर दी थी। जिसको लेकर वह अपने पिता से कुछ जमीन की मांग कर रहा था, लेकिन पिता ने उसको जमीन देने से साफ इनकार कर दिया।

आरोपी पहले भी कर चुका हत्या का प्रयास

पिता की इस बात से नाराज होकर उसने 2 जनवरी को अपने पिता का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उसकी बहन और भांजी ने उसे ऐसा करते देख लिया। बहन और भांजी ने उसको रोकना चाहा तो पास रखी कुल्हाड़ी से आरोपी ने पिता के साथ उन दोनों पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रात को कोहरे का फायदा उठाते हुए आरोपी ने तीनों के शव को पास के कुएं में फेंक दिया।

#Crime

crime

crime news

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 'कुल्हाड़ी से काटकर तीनों लाशें कुएं में फेंक दी हैं', एक परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या; क्या है सनसनीखेज मामला?

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

