‘बेटा बड़कू…’ राजा भैया के घर में मचा पारिवारिक बवाल दिन-ब-दिन तीखा; अब भानवी सिंह ने ‘कपूत’ के लिए क्या कहा?

गौरतलब है कि, बता दें कि हाल ही में यूपी की कुंडा सीट (Kunda Seat ) से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास कई खतरनाक हथियार हैं। भानवी सिंह का कहना है कि ये हथियार ना केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीनने का भानवी ने आरोप लगाया।