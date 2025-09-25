Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

‘बेटा बड़कू…’ राजा भैया के घर में मचा पारिवारिक बवाल दिन-ब-दिन तीखा; अब भानवी सिंह ने ‘कपूत’ के लिए क्या कहा?

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update: राजा भैया के घर में मचा पारिवारिक बवाल दिन-ब-दिन तीखा होता नजर आ रहा है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने बेटे को कपूत कहते हुए जानिए क्या-क्या कहा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 25, 2025

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case
राजा भैया के घर में मचा पारिवारिक बवाल दिन-ब-दिन तीखा, भानवी ने बेटे को कहा कपूत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update: राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह को कपूत कहा है।

भानवी सिंह ने X पर किया पोस्ट

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने X पर पोस्ट कर लिखा, ''प्रिय बेटा बड़कू नवरात्रि का अवसर है । घर घर में आरती हो रही है “पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता “ । मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा “कपूत” भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिता जी बयान कर रहे हैं। मेरी वही बहन जिसके साथ तुम्हारे पिता जी और मेरे पति रघुराज सिंह ने अवैध संबंध बनाये और उसका जीवन बर्बाद किया और मेरा भी जीवन बर्बाद किया।''

'मुझे पता है बेटा तुम्हारी मजबूरी'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, ''मुझे पता है बेटा तुम्हारी मजबूरी। तुम्हें सारा सच पता है। तुम भी मेरे साथ सड़क पर जाने को मजबूर किए गए थे। रात में मुझे तुम सभी बच्चों के साथ घर से बाहर सोना पड़ा था। मुझे उम्मीद है तुम्हें सद्बुद्धि भी आएगी और सोचोगे कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया था और माँ ने कितनी प्रताड़ना एक व्यक्ति की अय्याशी और आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से झेली है।''

भानवी सिंह की राजा भैया के खिलाफ क्या है शिकायत?

गौरतलब है कि, बता दें कि हाल ही में यूपी की कुंडा सीट (Kunda Seat ) से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास कई खतरनाक हथियार हैं। भानवी सिंह का कहना है कि ये हथियार ना केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीनने का भानवी ने आरोप लगाया।

लखनऊ

Published on:

25 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बेटा बड़कू…’ राजा भैया के घर में मचा पारिवारिक बवाल दिन-ब-दिन तीखा; अब भानवी सिंह ने ‘कपूत’ के लिए क्या कहा?

