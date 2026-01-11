पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोहरा छंटा, तापमान में बढ़ोतरी, शीत दिवस समाप्त होने से ठंड से राहत

शीत दिवस की स्थिति समाप्त, दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री तक उछाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Western Weather Update: प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब मौसम ने करवट ले ली है। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ तथा उससे जुड़े ऊपरी वायुमंडलीय प्रभावों के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप कोहरे की तीव्रता में कमी आई है और दिन के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन को ठंड से बड़ी राहत मिली है।
बीती देर रात और आज तड़के प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। विशेष रूप से पूर्वी तराई क्षेत्र में कोहरे का असर अधिक रहा, जहां दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। हालांकि, सुबह होते-होते कोहरे की परत तेजी से छंट गई। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य क्षोभमंडल में संकेंद्रित पश्चिमी विक्षोभ और उससे ऊपरी क्षोभमंडल तक विस्तृत द्रोणी के कारण वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ी, जिससे कोहरे का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रह सका।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ हरियाणा के ऊपर बने उत्प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण ने प्रदेश के मौसम को प्रभावित किया। इस संयुक्त प्रभाव से हवाओं की गति और दिशा में बदलाव आया, जिससे वातावरण में नमी का स्तर घटा और कोहरे की सघनता कम हुई। इसके चलते सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत जल्दी धरती तक पहुंच सकीं, जिससे दिन के तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई।
प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में औसतन 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लंबे समय बाद अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस तापमान वृद्धि के चलते प्रदेश में शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थितियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। इससे पहले कई दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ था, जिससे लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा था।
मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इससे रात और सुबह की ठंड में भी कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति बढ़ने और शुष्क मौसम बने रहने से ठंड की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आएगी।
हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। कोहरे के घनत्व में उत्तरोत्तर कमी आने से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। बीते दिनों घने कोहरे के कारण कई जगहों पर ट्रेनों और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा था, लेकिन अब दृश्यता में सुधार से यातायात व्यवस्था को राहत मिली है।
हालांकि मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत स्थायी नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के बाद 12 जनवरी से प्रदेश में फिर से उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
12 जनवरी के बाद शाम से लेकर सुबह तक ठंड का असर फिर से बढ़ सकता है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट के बावजूद दिन का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और शीत दिवस जैसी स्थिति बनने की संभावना फिलहाल नहीं है।
मौसम में आए इस बदलाव का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी से रबी की फसलों को फिलहाल नुकसान की आशंका कम हो गई है। वहीं अत्यधिक ठंड और कोहरे से जूझ रहे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को भी राहत मिली है। अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तापमान में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सावधानी बरतें। सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का उपयोग जारी रखें, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। वाहन चालकों को सुबह के समय हल्के कोहरे की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार