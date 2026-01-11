पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोहरा छंटा, तापमान में बढ़ोतरी, शीत दिवस समाप्त होने से ठंड से राहत

प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में औसतन 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लंबे समय बाद अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस तापमान वृद्धि के चलते प्रदेश में शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थितियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। इससे पहले कई दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ था, जिससे लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा था।