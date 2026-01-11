11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोहरा छंटा, तापमान में बढ़ोतरी, शीत दिवस समाप्त होने से ठंड से राहत

Western Weather: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कोहरे की तीव्रता में कमी आने के साथ दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे शीत दिवस की स्थिति समाप्त हो गई है और लोगों को ठंड से राहत मिली है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 11, 2026

शीत दिवस की स्थिति समाप्त, दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री तक उछाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

शीत दिवस की स्थिति समाप्त, दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री तक उछाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Western Weather Update: प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब मौसम ने करवट ले ली है। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ तथा उससे जुड़े ऊपरी वायुमंडलीय प्रभावों के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप कोहरे की तीव्रता में कमी आई है और दिन के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन को ठंड से बड़ी राहत मिली है।

सुबह के कोहरे के बाद जल्दी साफ हुआ मौसम

बीती देर रात और आज तड़के प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। विशेष रूप से पूर्वी तराई क्षेत्र में कोहरे का असर अधिक रहा, जहां दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। हालांकि, सुबह होते-होते कोहरे की परत तेजी से छंट गई। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य क्षोभमंडल में संकेंद्रित पश्चिमी विक्षोभ और उससे ऊपरी क्षोभमंडल तक विस्तृत द्रोणी के कारण वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ी, जिससे कोहरे का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रह सका।

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का संयुक्त असर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ हरियाणा के ऊपर बने उत्प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण ने प्रदेश के मौसम को प्रभावित किया। इस संयुक्त प्रभाव से हवाओं की गति और दिशा में बदलाव आया, जिससे वातावरण में नमी का स्तर घटा और कोहरे की सघनता कम हुई। इसके चलते सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत जल्दी धरती तक पहुंच सकीं, जिससे दिन के तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई।

दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी

प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में औसतन 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लंबे समय बाद अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस तापमान वृद्धि के चलते प्रदेश में शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थितियां पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। इससे पहले कई दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ था, जिससे लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा था।

ये भी पढ़ें

Cold Wave UP: यूपी में सर्दी का सितम जारी, 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका
सीतापुर
यूपी में सर्दी का कहर जारी (फोटो सोर्स : Patrika)

न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना

मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इससे रात और सुबह की ठंड में भी कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति बढ़ने और शुष्क मौसम बने रहने से ठंड की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आएगी।

संबंधित खबरें

11 जनवरी तक कोहरे में कमी और तापमान में बढ़ोतरी के आसार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Western Disturbance: पश्चिमी विक्षोभ का असर, यूपी में कोहरा होगा कमजोर, 11 जनवरी तक ठंड से मिलेगी राहत

पश्चिमी विक्षोभ के असर से 8 जनवरी के बाद प्रदेश में कोहरे और ठंड से मिल सकती है राहत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Weather: आगामी पश्चिमी विक्षोभ से 9 जनवरी के बाद प्रदेश में कोहरे और ठंड में मिल सकती है राहत

खराब फिजीबिलिटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मौसम में बड़ा उलटफेर: कोहरे का तांडव, मौसम का ट्रिपल अटैक, रफ्तार में लगा ब्रेक

यूपी में सर्दी का कहर जारी (फोटो सोर्स : Patrika)

Cold Wave UP: यूपी में सर्दी का सितम जारी, 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका

कोहरा बनकर बरसी ठंड: 8 मीटर पर ठिठकी बरेली, शीतलहर से कांपा शहर, शनिवार को धूप की उम्मीद

up weather alert fog cold day warning 70 districts no relief till new year

Alert! यूपी में मौसम का डबल अटैक! शीतलहर के साथ बारिश-बिजली और कोहरे की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी में भीषण ठंड और कोहरे का कहर, 11 जनवरी तक मौसम में क्रमिक सुधार के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Cold Wave Alert: यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, प्रयागराज-वाराणसी समेत कई जिलों में टूटे जनवरी के रिकॉर्ड

मौसम ने फिर ली करवट, तेज बारिश के साथ ओले ने बढ़ाई सर्दी, इन जिलों 1 से 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टी बढ़ी

up weather alert rain fog hailstorm january 10

यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक: 40 जिलों में घना कोहरा, 15 से ज्यादा जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

up cold wave foggy weather 2026

UP Cold Wave: उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी, कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड-डे की स्थिति

शुष्क मौसम और साफ आसमान से राहत

हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। कोहरे के घनत्व में उत्तरोत्तर कमी आने से सड़क, रेल और हवाई यातायात भी धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। बीते दिनों घने कोहरे के कारण कई जगहों पर ट्रेनों और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा था, लेकिन अब दृश्यता में सुधार से यातायात व्यवस्था को राहत मिली है।

12 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

हालांकि मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत स्थायी नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के बाद 12 जनवरी से प्रदेश में फिर से उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इसके चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

सुबह-शाम की ठंड बढ़ेगी, दिन में मिलेगी राहत

12 जनवरी के बाद शाम से लेकर सुबह तक ठंड का असर फिर से बढ़ सकता है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट के बावजूद दिन का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा और शीत दिवस जैसी स्थिति बनने की संभावना फिलहाल नहीं है।

कृषि और जनजीवन पर असर

मौसम में आए इस बदलाव का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी से रबी की फसलों को फिलहाल नुकसान की आशंका कम हो गई है। वहीं अत्यधिक ठंड और कोहरे से जूझ रहे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को भी राहत मिली है। अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मामलों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तापमान में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सावधानी बरतें। सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का उपयोग जारी रखें, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। वाहन चालकों को सुबह के समय हल्के कोहरे की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

Western Disturbance: पश्चिमी विक्षोभ का असर, यूपी में कोहरा होगा कमजोर, 11 जनवरी तक ठंड से मिलेगी राहत
लखनऊ
11 जनवरी तक कोहरे में कमी और तापमान में बढ़ोतरी के आसार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

CSA Kanpur weather

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोहरा छंटा, तापमान में बढ़ोतरी, शीत दिवस समाप्त होने से ठंड से राहत

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

तालकटोरा में भाजपा पार्षद के घर बाहर मृत गोवंश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

घटना से क्षेत्र में तनाव, पुलिस और नगर निगम ने संभाला मोर्चा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

₹5000 स्टांप पर गिफ्ट डीड रजिस्ट्री, योगी सरकार ने औद्योगिक संपत्तियों पर लगाई पांच साल की शर्त

₹5000 के स्टांप पर गिफ्ट डीड: पांच साल तक संपत्ति आगे दान नहीं कर सकेंगे, योगी सरकार ने लगाई शर्त (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

कई दिनों बाद लखनऊ में खिली धूप, कोहरे और ठंड से राहत, अगले पांच दिन अलर्ट नहीं

कोहरे और कड़ाके की ठंड के बाद लखनऊ में खिली धूप, लोगों ने ली राहत की सांस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सपा का हंगामा, अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

SIR को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, BJP और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

केजीएमयू में धर्मांतरण के दबाव व यौन शोषण का मामला, भारी पुलिस बल तैनात

हंगामे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, वीसी कार्यालय के बाहर पुलिस पहरा, आरोपी डॉ. रमीज मलिक जेल भेजे गए (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.