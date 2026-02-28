UP Holi Traffic Alert: होली पर यातायात सुरक्षा सख्त, अतिरिक्त बसें और चेकिंग अभियान के निर्देश जारी

सरकार ने विशेष रूप से ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले तथा बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अलग अभियान संचालित किया जाएगा। इसके लिए जांच टीमें ब्रेथ एनालाइज़र मशीनों के साथ तैनात रहेंगी। रात के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।