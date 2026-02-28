UP Holi Traffic Alert: होली पर यातायात सुरक्षा सख्त, अतिरिक्त बसें और चेकिंग अभियान के निर्देश जारी

होली पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश (Source: Police Media Cell)
UP Holi Govt Issues Strict Traffic & Transport Safety Plan : आगामी होली पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होली जैसे बड़े त्योहार पर यात्रियों की आवाजाही कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बैठक में सड़क हादसों पर सख्त अंकुश लगाने को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके तहत प्रदेशभर में नियमित चेकिंग अभियान तेज करने के आदेश जारी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें प्रमुख मार्गों, हाईवे, शहरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखेंगी। नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।
सरकार ने विशेष रूप से ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले तथा बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर चालान और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अलग अभियान संचालित किया जाएगा। इसके लिए जांच टीमें ब्रेथ एनालाइज़र मशीनों के साथ तैनात रहेंगी। रात के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
होली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेशभर में रोडवेज बसों के फेरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि लोगों को टिकट और सीट के लिए परेशानी न उठानी पड़े। परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है कि 28 फरवरी से 9 मार्च तक अधिकतम बसें सड़कों पर संचालित की जाएं। विशेष रूप से लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवरों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे चालक थकान से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने बस स्टेशनों की व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यात्रियों के लिए साफ-सुथरे खान-पान, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और प्रतीक्षालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। त्योहार के दौरान अतिरिक्त सफाई कर्मियों और हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि तकनीकी रूप से अनफिट बसों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन निगम और निजी बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल फिटनेस प्रमाणित वाहनों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वाले ऑपरेटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यालयों में बैठने के बजाय फील्ड में लगातार मौजूद रहने के निर्देश दिए। त्योहार के दौरान हर स्तर के अधिकारी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाएं, यह सुनिश्चित करने को कहा गया। आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को फोन कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 24×7 कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार का लक्ष्य केवल यातायात संचालन नहीं बल्कि सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना है। त्योहार के दौरान पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली खुशियों और मेल-मिलाप का पर्व है। प्रशासन का दायित्व है कि नागरिक सुरक्षित वातावरण में त्योहार मना सकें।
परिवहन मंत्री Dayashankar Singh ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें। हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का पालन करने से ही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और किसी भी समस्या की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर पर दें।
प्रदेश सरकार की तैयारियों से साफ है कि इस बार होली पर्व को पूरी सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ मनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। अतिरिक्त बस सेवा, सख्त चेकिंग, सड़क सुरक्षा अभियान और प्रशासनिक सतर्कता के जरिए यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने पर पूरा फोकस रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सकें और उत्साह व उल्लास के साथ होली का त्योहार मना सकें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग