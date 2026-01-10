10 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

Western Disturbance: पश्चिमी विक्षोभ का असर, यूपी में कोहरा होगा कमजोर, 11 जनवरी तक ठंड से मिलेगी राहत

Weather Change: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। घने कोहरे के बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी तक कोहरे के घनत्व में कमी आएगी और ठंड की स्थिति में क्रमिक सुधार देखने को मिलेगा।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 10, 2026

11 जनवरी तक कोहरे में कमी और तापमान में बढ़ोतरी के आसार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

11 जनवरी तक कोहरे में कमी और तापमान में बढ़ोतरी के आसार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Western Disturbance Brings Relief: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब राहत के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र में मध्य क्षोभमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा पर बने उत्प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से आगामी 11 जनवरी तक कोहरे के घनत्व में क्रमिक कमी और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है।

सुबह घना कोहरा, फिर मौसम में बदलाव

बीती रात और आज तड़के उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई थी, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, सुबह के समय मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण कोहरे की परत अपेक्षाकृत जल्दी छंट गई। इसके बाद धूप निकलने और हवाओं की दिशा में बदलाव से दिन के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसी कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति लगभग समाप्त हो गई।

पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज पूर्वाह्न के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहा और कहीं भी भारी वर्षा की सूचना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि यह हल्की बारिश वातावरण में नमी बढ़ाने के साथ-साथ तापमान संतुलन में सहायक रही, जिससे अत्यधिक ठंड की स्थिति में कमी आई है।

हवाओं की दिशा और गति में बदलाव

वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं की दिशा और गति में भी बदलाव दर्ज किया गया है। अब उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं की तीव्रता में कमी आई है और अपेक्षाकृत गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे न केवल कोहरे के बनने की प्रक्रिया कमजोर हुई है, बल्कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक यह मौसमी प्रणाली सक्रिय रहेगी, तब तक प्रदेश में अत्यधिक ठंड लौटने की संभावना कम है।

11 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 11 जनवरी तक प्रदेश में मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा। इस दौरान बारिश या ओलावृष्टि की कोई बड़ी संभावना नहीं जताई गई है। शुष्क मौसम के चलते कोहरे के घनत्व में लगातार कमी आने की संभावना है। खासकर सुबह के समय घना कोहरा अब सीमित स्थानों तक ही रहने का अनुमान है।

तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में राहत

दिन के तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी है। जहां पिछले दिनों कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा था, वहीं अब तापमान धीरे-धीरे सामान्य के करीब पहुंचने लगा है। न्यूनतम तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे रात की सर्दी और गलन में कुछ कमी आएगी। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने सुबह और देर रात हल्की ठंड बने रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

जनजीवन पर पड़ा सकारात्मक असर

मौसम में सुधार के संकेत मिलते ही जनजीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कम होने से सड़क और रेल यातायात में सुधार आया है। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को राहत मिली है। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर गतिविधियां बढ़ी हैं, हालांकि, सुबह-शाम अभी भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।

किसानों के लिए राहत की खबर

मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए भी राहत भरा माना जा रहा है। शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान से रबी फसलों की बढ़वार में मदद मिलने की उम्मीद है। लंबे समय तक छाए कोहरे और अत्यधिक ठंड से फसलों पर जो नकारात्मक असर पड़ रहा था, उसमें अब कमी आने की संभावना है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि मौसम को देखते हुए सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों की योजना बनाएं।

सावधानी अभी भी जरूरी

हालांकि मौसम में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी तरह सर्दी खत्म नहीं हुई है। सुबह और देर रात ठंड का असर बना रह सकता है। इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

