Western Disturbance: पश्चिमी विक्षोभ का असर, यूपी में कोहरा होगा कमजोर, 11 जनवरी तक ठंड से मिलेगी राहत

Western Disturbance Brings Relief: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब राहत के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र में मध्य क्षोभमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हरियाणा पर बने उत्प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से आगामी 11 जनवरी तक कोहरे के घनत्व में क्रमिक कमी और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है।

