Cold Wave Alert: यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, प्रयागराज-वाराणसी समेत कई जिलों में टूटे जनवरी के रिकॉर्ड

Cold Wave Tightens Grip on Uttar Pradesh: पंजाब के आसपास संकेंद्रित पश्चिमी विक्षोभ और बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी एवं शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीत दिवस और गंभीर शीत दिवस की स्थिति बनी रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 11 जनवरी तक प्रदेश में कोहरे के घनत्व में क्रमिक कमी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, जिससे ठंड के इस दौर में अल्पकालिक राहत मिलने की संभावना है।