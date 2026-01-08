School Holiday: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ी

DM विशाख जी ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
School Timing Changed: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी कर जनपद लखनऊ में कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश बढ़ा दिया है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों का संचालन संशोधित समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा।
जिला प्रशासन के इस निर्णय से हजारों अभिभावकों और विद्यार्थियों को राहत मिली है। बीते कई दिनों से लखनऊ समेत पूरे अवध क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहने के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे छोटे बच्चों के स्कूल आने-जाने में खतरे की आशंका बढ़ गई थी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय मौसम विभाग के पूर्वानुमान और वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए यह कदम आवश्यक माना गया। आदेश के अनुसार जनपद लखनऊ में शीतलहर और घने कोहरे के चलते यह अवकाश बढ़ाया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार यह अवकाश निम्नलिखित सभी प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा-
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यालय पूरी तरह बंद नहीं रहेंगे, बल्कि उनके संचालन समय में बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं का संचालन अब सुबह 10:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि सुबह के अत्यधिक ठंडे समय और घने कोहरे में विद्यार्थियों को बाहर निकलने से बचाया जा सके।
जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी विद्यालय द्वारा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश की प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है ताकि इसे तत्काल प्रभाव से लागू कराया जा सके।
प्रशासन ने आदेश की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे जनपद लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट https://lucknow.nic.in पर भी उपलब्ध कराया है। जिलाधिकारी ने जिला विज्ञान सूचना अधिकारी (NIC) को निर्देश दिए हैं कि आदेश को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाए, ताकि आमजन आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।
जिला प्रशासन के इस निर्णय का अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यापक स्वागत किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए सुबह की ठंड और कोहरा बेहद नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में छुट्टी बढ़ाने का फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया सराहनीय कदम है। शिक्षकों का भी मानना है कि अत्यधिक ठंड में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है और बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। समय में बदलाव और अवकाश बढ़ने से पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
लखनऊ में बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में बच्चों का सुबह-सुबह स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन का यह फैसला स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि ठंड और कोहरे की स्थिति आगे भी बनी रहती है, तो आगामी दिनों में स्थिति की समीक्षा कर आगे के निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जिला प्रशासन लगातार मौसम विभाग से संपर्क में है और परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है।
