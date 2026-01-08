8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

School Holiday: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ी

School Holiday Winter Alert: भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ के स्कूली बच्चों को राहत दी है। जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी कर कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश बढ़ा दिया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 08, 2026

DM विशाख जी ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

DM विशाख जी ने जारी किया आदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

School Timing Changed: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी कर जनपद लखनऊ में कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश बढ़ा दिया है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों का संचालन संशोधित समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा।

जिला प्रशासन के इस निर्णय से हजारों अभिभावकों और विद्यार्थियों को राहत मिली है। बीते कई दिनों से लखनऊ समेत पूरे अवध क्षेत्र में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहने के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे छोटे बच्चों के स्कूल आने-जाने में खतरे की आशंका बढ़ गई थी।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद लिया गया निर्णय

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय मौसम विभाग के पूर्वानुमान और वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए यह कदम आवश्यक माना गया। आदेश के अनुसार जनपद लखनऊ में शीतलहर और घने कोहरे के चलते यह अवकाश बढ़ाया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

किन-किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार यह अवकाश निम्नलिखित सभी प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा-

  • परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय
  • सहायता प्राप्त विद्यालय
  • सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय
  • कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय
  • राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय
  • इन सभी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 10 जनवरी 2026 तक पूर्णतः बंद रहेंगी।

कक्षा 9 से 12 तक बदला गया स्कूल का समय

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यालय पूरी तरह बंद नहीं रहेंगे, बल्कि उनके संचालन समय में बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं का संचालन अब सुबह 10:00 बजे से दोपहर  03:00 बजे तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि सुबह के अत्यधिक ठंडे समय और घने कोहरे में विद्यार्थियों को बाहर निकलने से बचाया जा सके।

आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी विद्यालय द्वारा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश की प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है ताकि इसे तत्काल प्रभाव से लागू कराया जा सके।

जनपद की वेबसाइट पर उपलब्ध है आदेश

प्रशासन ने आदेश की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे जनपद लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट https://lucknow.nic.in पर भी उपलब्ध कराया है। जिलाधिकारी ने जिला विज्ञान सूचना अधिकारी (NIC) को निर्देश दिए हैं कि आदेश को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाए, ताकि आमजन आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें।

अभिभावकों और शिक्षकों ने फैसले का किया स्वागत

जिला प्रशासन के इस निर्णय का अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यापक स्वागत किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए सुबह की ठंड और कोहरा बेहद नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में छुट्टी बढ़ाने का फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया सराहनीय कदम है। शिक्षकों का भी मानना है कि अत्यधिक ठंड में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है और बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। समय में बदलाव और अवकाश बढ़ने से पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

ठंड और कोहरे का जनजीवन पर असर

लखनऊ में बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में बच्चों का सुबह-सुबह स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन का यह फैसला स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आगे भी मौसम के अनुसार लिए जाएंगे निर्णय

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि ठंड और कोहरे की स्थिति आगे भी बनी रहती है, तो आगामी दिनों में स्थिति की समीक्षा कर आगे के निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जिला प्रशासन लगातार मौसम विभाग से संपर्क में है और परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है।

ये भी पढ़ें

एक करोड़ फर्जी वोट का आरोप, SIR पर अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला
लखनऊ
SIR और ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज, निर्वाचन आयोग ने दी सफाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Basic Education Department

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

school

school education

water supply scheme

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 11:29 pm

Published on:

08 Jan 2026 11:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / School Holiday: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आयुष्मान अस्पतालों का 30 दिन में होगा भुगतान, सीएम ने इलाज में लापरवाही नहीं करने के दिए निर्देश

लखनऊ

बंगाल पर भाजपा जबरदस्ती ‘कब्जा’ करना चाह रही, जांच एजेंसियों के नाम पर मचा रखी लूट

लखनऊ

आयुष्मान योजना में बड़ा सुधार, योगी सरकार 30 दिन में अस्पतालों को भुगतान

क्लेम निस्तारण में रिकॉर्ड सुधार, 4,649 करोड़ रुपये का भुगतान, ऑडिट व्यवस्था मजबूत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

एक करोड़ फर्जी वोट का आरोप, SIR पर अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला

SIR और ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज, निर्वाचन आयोग ने दी सफाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

SIR से परेशान बीजेपी अब यूपी में खोजेगी वोटर, नेता-कार्यकर्ताओं को दिया टार्गेट!

cm yogi adityanath campaigned on 43 seats in bihar how many seats are bjp and nda ahead
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.