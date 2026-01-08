School Holiday: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ी

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय मौसम विभाग के पूर्वानुमान और वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए यह कदम आवश्यक माना गया। आदेश के अनुसार जनपद लखनऊ में शीतलहर और घने कोहरे के चलते यह अवकाश बढ़ाया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।