पिता की हत्या करने वाले अक्षत ने पुलिस के सामने रखी इच्छा, थाने में बहन से लिपटक खूब रोया आरोपी, फिर कही यह बात

Lucknow Crime News: लखनऊ के आशियाना इलाके के सेक्टर एल में रहने वाले पैथोलॉजी लैब संचालक और शराब के कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या उनके ही बेटे अक्षत ने कर दी। अब इस हत्या मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ही शराब के नशे में था। अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने अक्षत ने पूरी घटना कबूल की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उस दिन मानवेंद्र सिंह किसी कार्यक्रम से घर लौटे थे और काफी नशे में थे। अक्षत ने भी उससे पहले शराब पी रखी थी। पिता के आने पर दोनों के बीच बहस हुई। नशे की हालत में मानवेंद्र सिंह ने अक्षत को काफी बुरा-भला कहा। अक्षत को पिता की बातें बहुत बुरी लगीं। गुस्से और नशे में आकर अक्षत ने पिता की राइफल उठाई और उन्हें गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि यह पूरी घटना नशे की वजह से हुई।