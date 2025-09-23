Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

‘सिर्फ पैसों की चाह में मम्मा भानवी सिंह ने….’, राजा भैया के बेटे ने उठा दिया अबतक ‘छिपे राज’ से पर्दा!

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update: राजा भैया के बेटे ने अबतक 'छिपे राज' से पर्दा उठा दिया है। जानिए उन्होंने अपनी मां भानवी सिंह के लिए क्या कहा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 23, 2025

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update
राजा भैया के बेटे ने उठा दिया अबतक 'छिपे राज' से पर्दा! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Case Update: कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उन्की पत्नी भानवी सिंह का विवाद जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर एक पोस्ट किया है।

राजा भैया के बेटे ने X पर किया पोस्ट

शिवराज प्रताप सिंह ने X पर पोस्ट कर लिखा, '' संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की badvertisement शुरु कर दी । बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं। मैंने स्वयं दोनों के बीच mediation का प्रयास किया जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया, हमारे बाबा, आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी।''

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, '' हमारी मां के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है, उन्हें कहीं कोई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आराम का जीवन जी रही हैं, कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही हैं। कई वर्ष दाऊ से कहीं अधिक इनकम टैक्स भी भरा है।''

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि हाल ही में यूपी की कुंडा सीट (Kunda Seat ) से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास कई खतरनाक हथियार हैं। भानवी सिंह का कहना है कि ये हथियार ना केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीनने का भानवी ने आरोप लगाया।

