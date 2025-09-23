‘सिर्फ पैसों की चाह में मम्मा भानवी सिंह ने….’, राजा भैया के बेटे ने उठा दिया अबतक ‘छिपे राज’ से पर्दा!

शिवराज प्रताप सिंह ने X पर पोस्ट कर लिखा, '' संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की badvertisement शुरु कर दी । बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं। मैंने स्वयं दोनों के बीच mediation का प्रयास किया जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया, हमारे बाबा, आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी।''