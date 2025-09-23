मौसम की चुनौती से कैसे निपटेगी उत्तराखंड सरकार? चारधाम यात्रा की तैयारियों पर CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा

मौसम की चुनौतियों को देखते हुए भी प्रशासन ने विशेष इतंजाम किए हैं। सड़कों पर नियमित निगरानी के साथ हेलीकॉप्टर सेवाएं और आपदा प्रबंधन टीमें तैनात की गई हैं। मौसम और मार्ग की स्थिति से यात्रियों को अवगत कराने के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस दौरान CM धामी ने अपील की कि श्रद्धालु यात्रा के नियमों का पालन करें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।