देहरादून

मौसम की चुनौती से कैसे निपटेगी उत्तराखंड सरकार? चारधाम यात्रा की तैयारियों पर CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा

Uttarakhand Char Dham Yatra: मौसम की चुनौती से कैसे निपटेगी उत्तराखंड सरकार? जानिए, उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियों पर CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा?

देहरादून

Harshul Mehra

Sep 23, 2025

Pushkar Singh Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स-फेसबुक

Uttarakhand Char Dham Yatra: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थस्थलों पर हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। CM पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता: CM धामी

CM धामी नेकहा, “श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस बार यात्रा को और सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।” उन्होंने बताया कि यातायात नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं का विशेष ध्यान यात्रा मार्गों पर रखा गया है। सड़कों की मरम्मत, यात्री विश्राम स्थलों की व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को प्रशासन ने मजबूत किया है। जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो।

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया हुआ सान

प्रशासन के मुताबिक इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पहले से और सरल कर दिया गया है। जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए यह यात्रा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। होटल, ढाबे, परिवहन सेवाएं और स्थानीय हस्तशिल्प के व्यवसाय में तेजी आई है।

मौसम की चुनौतियों से कैसे निपटेगी सरकार

मौसम की चुनौतियों को देखते हुए भी प्रशासन ने विशेष इतंजाम किए हैं। सड़कों पर नियमित निगरानी के साथ हेलीकॉप्टर सेवाएं और आपदा प्रबंधन टीमें तैनात की गई हैं। मौसम और मार्ग की स्थिति से यात्रियों को अवगत कराने के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस दौरान CM धामी ने अपील की कि श्रद्धालु यात्रा के नियमों का पालन करें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

Uttarakhand

23 Sept 2025 01:14 pm

