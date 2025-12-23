अंकिता हत्याकांड : BJP के पूर्व विधायक की पत्नी की पोस्ट से सियासी भूचाल, कांग्रेस की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस

भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर की सोशल मीडिया पोस्ट से उत्तराखंड में सियासी हंगामा मचा हुआ है
Political Turmoil: अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झंकझोर दिया था। पहाड़ की बेटी 19 साल अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 8 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या कर उसका शव ऋषिकेश की चीला नहर में फेंक दिया गया था। शव बरामद होने के बाद उत्तराखंड में हंगामा मच गया था। इंसाफ की मांग पर पूरे प्रदेश में धरने और जुलूस निकलने लगे थे। पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट स्वामी तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य के पुत्र पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। इसी साल मई में कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बावजूद इसके अब तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया, जिसे रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस देने से मना करने पर अंकिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब से वह वीआईपी अबूझ पहेली बना हुआ था। इधर, कल रात भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर दावा किया तो राज्य की सियासत में हंगामा मच गया था। उर्मिला सनावर ने दावा किया कि स्पेशल सर्विस वाला वह वीआईपी उन्हीं का पार्टी का बड़े स्तर का नेता है। उर्मिला सनावर ये भी दावा किया कि उनके पति सुरेश राठौर उस वीआईपी को गुट्टू नाम से भी संबोधित करते हैं। बता दें कि सुरेश राठौर को भाजपा पूर्व में ही पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। सुरेश राठौर ने पूर्व में दावा किया था कि उर्मिला सनावर उनकी पत्नी है। हालांकि बाद में उन्होंने उर्मिला को पत्नी मानने से इनकार कर दिया था।
भाजपा नेता की कथित पत्नी के सोशल मीडिया में लाइव आकर अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर करने के दावे के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इसे लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेसवार्ता की। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठाई। चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार 10 दिन के भीतर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन शुरू कर देगी। उन्होंने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की देखरेख में करवाने की मांग भी उठाई।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की सोशल मीडिया पोस्ट कल रात से ही चर्चाओं का विषय बनी हुई है। उन्होंने इस पोस्ट से पहले एक ऑडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जिसमें गुट्टू नाम आ रहा था। भाजपा नेता की कथित पत्नी ने एक महिला जिला पंचायत सदस्य पर भी वारदात स्थल पर तत्काल बुल्डोजर चलाकर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को वह वीआईपी बताया है, जिसे स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता भंडारी पर बनाया गया। हालांकि जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी।
